Nawell Madani en larmes dans Quotidien : Confidences sur une amie décédée

Séquence émotion mardi 21 novembre 2017. Invitée dans Quotidien (TMC), Nawell Madani, venue assurer la promotion de son film C'est tout pour moi (en salles mercredi 29 novembre), n'a pu retenir ses larmes en découvrant la photo d'une amie décédée.

Alors qu'elle expliquait que tout ce qu'il se passe dans son film lui était "arrivé de près ou de loin" mais que sa mère n'était pas décédée, contrairement à celle de son personnage dans le film, Yann Barthès a dévoilé un cliché de l'une de ses amies, décédée d'un cancer, qui justement devait assurer ce rôle.

Les larmes aux yeux, l'humoriste a demandé : "Pourquoi vous avez mis sa photo ?" Et de poursuivre : "Ça fait longtemps que je n'ai pas vu sa photo. Elle a été atteinte d'un cancer. J'ai préféré enlever le rôle de la mère dans le film. Akila, c'est elle qui m'a poussée à faire du théâtre. C'est arrivé il y a un an et on n'oublie pas les gens. Voir sa photo comme ça, ça fait bizarre (...). On s'est battues pour écrire ce film, j'aurais voulu qu'elle y soit. Elle est partie trop tôt. "

Gêné, l'animateur de Quotidien a tenté tant bien que mal de poursuivre son interview. Mais, toujours très émue, Nawell Madani a quitté temporairement le plateau afin de se remettre un peu de ses émotions. Une fois de retour, elle a expliqué pourquoi elle avait été aussi touchée : "Deux mois avant la préparation du film, elle est atteinte d'un cancer. Elle me demandait de passer la voir et moi, je lui disais : 'T'inquiète pas, dès qu'on a fini, on vient te voir.' Et j'ai jamais eu le temps. Et le 25 mars, clap de fin, c'est véridique, c'était mon dernier jour de tournage et elle est partie ce jour-là. Je m'en veux et je lui ai dédié ce film parce que, sans elle, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'étais complexée, je n'osais pas aller à la télé parce que je lui disais que je n'avais pas de culture. Elle me disait qu'on allait changer les choses car elle en avait marre que les femmes maghrébines ne jouent que des femmes de ménages, illettrées ou soumises. On voulait tout faire ensemble !"