Nawell Madani porte sa vie à l'écran dans "C'est tout pour moi"

Après plusieurs mois de tournage, Nawell Madani s'apprête enfin à débarquer au cinéma dans le film C'est tout pour moi, qu'elle a écrit et coréalisé avec Ludovic Colbeau-Justin. Attendu dans les salles le 29 novembre, il se dévoile déjà dans une bande-annonce alléchante.

Après avoir triomphé sur scène dans toute la France avec un spectacle à mourir de rire, intitulé C'est moi la plus belge !, dans lequel elle racontait son enfance, ses débuts dans la vie adulte et son arrivée dans le show-business, Nawell Madani adapte sa vie à l'écran. La jeune femme de 33 ans a notamment pu compter sur le soutien de son ami et mentor François Berléand pour lui donner la réplique. Dans les premières images, on découvre une petite fille dynamique, pleine de rêves, mais dont le papa ne partage pas la même vision de la vie. Elle compte bien tout faire pour l'impressionner et lui prouver qu'elle peut réussir...

L'histoire : Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n'en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve... Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d'un monde qui n'est pas prêt à lui ouvrir ses portes. À force d'y croire, Lila se lance dans une carrière d'humoriste. Elle n'a plus qu'une idée en tête : voir son nom en haut de l'affiche et surtout retrouver la fierté dans les yeux de son père.

Thomas Montet