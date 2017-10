Naya Rivera : La bombe de Glee annule son divorce !

Naya Rivera et Ryan Dorsey ne divorcent plus. L'actrice de Glee a déposé une demande d'annulation auprès du tribunal, relate le site The Blast. La star avait pourtant demandé la dissolution de son mariage en novembre dernier.

Naya Rivera n'a pas souhaité commenter sa décision d'annuler son divorce mais une source proche en a dit un peu plus à E! News. "Ils veulent faire en sorte que ça marche pour le bien de leur fils", a déclaré la source. L'actrice de 30 ans et son époux de 34 ans, dont on ne sait pas s'ils sont à nouveau en couple, ont eu un petit Josey, aujourd'hui âgé de 2 ans. En novembre dernier, la belle brune avait demandé la garde principale du bambin avec un droit de visite pour Ryan Dorsey.

Naya Rivera et son époux ont commencé à sortir ensemble en 2010 avant de se séparer. En 2014, les anciens amants remettaient le couvert et se sont mariés trois mois seulement après la rupture de l'actrice et du rappeur Big Sean. Récemment, la star est sortie pendant quelques mois avec l'acteur David Spade.

Thomas Montet