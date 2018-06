Ne-Yo papa : Premières photos de son fils, né en pleine urgence

Mariés depuis deux ans, Ne-Yo et Crystal Smith ont accueilli jeudi 14 juin 2018 leur deuxième enfant. L'ancienne star de télé-réalité a donné naissance à un fils que le couple a prénommé Roman Alexander-Raj. Vendredi et samedi, la jeune femme en publiait les premières photos sur Instagram : deux photos montrent le bébé dans ses bras, une autre, publié en story, voit le petit Alexander dans ceux de son père.

Au lendemain de son accouchement, Crystal Smith a raconté à ses abonnés que son fils est arrivé par surprise : "J'avais un plan en béton armé. J'étais déterminée à accoucher à ma façon, mais Dieu avait d'autres plans apparemment. Lors d'une visite de routine chez le médecin jeudi j'ai dû être conduite immédiatement à l'hôpital et j'ai été opérée dans l'heure. Roman n'allait pas bien dans mon ventre et devait sortir immédiatement. Les docteurs craignaient le pire. Cela fait partie de ces moments les plus flippants !!! Mais il est là et il est en bonne santé et on est tellement heureux !!!"