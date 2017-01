Nehuda (Les Anges 8) enceinte et menacée : Elle balance sur Ricardo...

Nehuda en a ras-le-bol. La chanteuse aperçue dans The Voice 4 (TF1) et révélée grâce à son passage dans Les Anges 8 sur NRJ12 ne supporte plus le comportement puéril de son ex, Ricardo Pinto... et elle l'a fait savoir une bonne fois pour toutes !

Sur Snapchat, la starlette enceinte d'une petite Laia – fruit de ses amours passées avec le beau gosse – a dénoncé publiquement ce que ce dernier (et son entourage !) lui fait subir quotidiennement. "Entre la grand-mère de mes c******* qui me menace de prendre ma fille et l'autre qui dit tous les trois jours qu'il en a rien à foutre de sa fille et un jour qu'il l'aime. (...) Le chantage de 'Tu accoucheras avec ton nouveau mec, moi j'en ai rien à foutre d'elle', eh bien, tu vas assumer tes paroles !", a-t-elle prévenu très remontée, indiquant au passage qu'elle accoucherait seulement en présence de sa maman.

Et la chanteuse de Paradise de poursuivre : "J'aurais rêvé qu'elle ait un père, elle en a un, je ne la priverai pas, maintenant, il faut juste assumer ses paroles, faut pas venir faire le père parfait. (...) Heureusement que je ne dis pas tout parce que c'est choquant."

C'est le 28 décembre dernier que Ricardo Pinto annonçait sa rupture avec Nehuda sur Instagram. De son côté, la future maman commentait alors avant d'effacer son message polémique : "Ricardo et moi avons décidé, pour le bien de Laia, de nous séparer. Nous ne sommes pas prêts à lui offrir cette stabilité et ce cadre sain en étant en couple (...) Je suis prête à faire des sacrifices pour cet enfant, malheureusement, je suis la seule prête à le faire. J'ai supporté beaucoup de choses pendant un an, je ne peux plus accepter d'être traitée de la sorte, j'ai accepté et beaucoup pardonné les mensonges, la violence..."

Ambiance...