Nesma (Les Anges 9) lève le voile sur sa relation avec Vincent Miclet

Ces dernières semaines, Nesma, ex-candidate des Anges 9 (NRJ12), s'est retrouvée mêlée à un scandale. D'après des rumeurs, elle aurait passé un week-end dans les bras de l'homme d'affaires et ancien compagnon d'Ayem Nour Vincent Miclet. Au micro de Sam Zirah dans En toute intimité, la jeune femme s'explique enfin.

Nesma l'avait déjà précisé : elle n'est plus un coeur à prendre. L'été dernier, elle indiquait alors fréquenter un riche businessman dont elle ne souhaitait pas révéler l'identité. Ce dernier serait un ami proche de Vincent Miclet, comme l'explique la jolie brune.

"Je suis sortie dans une boîte très huppée de Paris avec mon petit copain. Il m'a présenté Vincent Miclet, un très bon ami à lui. On a passé la soirée ensemble, on a rigolé", raconte Nesma. Après cette rencontre, le papa du petit Ayvin a invité l'amoureux de la jeune femme à passer le week-end dans son luxueux château en région bordelaise. "J'ai accompagné mon petit copain. On a passé un super bon week-end. Vincent Miclet est super sympa, super accueillant", assure Nesma.

Après avoir formellement démenti les rumeurs la disant en couple avec Vincent Miclet, la jeune femme a indiqué ne pas avoir été contactée par Ayem. "Mais elle a essayé d'en savoir plus", poursuit-elle. Un comportement "normal et pas normal à la fois". Nesma comprend car "elle a eu une enfant avec cet homme", mais désapprouve car "elle n'est plus avec lui". "C'est son ex. Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Et même s'il s'était passé quelque chose, je pense qu'elle n'aurait pas son mot à dire", conclut-elle.