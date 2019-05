Neymar boude une soirée foot pour passer la nuit avec la "reine" Rihanna

Après sa longue absence dans le collectif parisien pour cause de blessure, Neymar ne pouvait pas espérer remporter le titre de meilleur joueur de Ligue 1 qui lui avait été décerné en 2018 lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Dans ces conditions, inutile pour le célèbre attaquant brésilien de 27 ans de se rendre jusqu'au Pavillon d'Armenonville, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour assister à l'événement au cours duquel son coéquipier du PSG Kylian Mbappé a raflé le prix et durant lequel Pamela Anderson et Adil Rami ont foulé leur premier tapis rouge ensemble. Neymar avait surtout d'autres plans plus intéressants comme celui de passer la soirée et la nuit avec une artiste à la renommée internationale : Rihanna.

En effet, aux premières heures du lundi 20 mai 2019, Neymar a publié une photo de lui et de la chanteuse de 31 ans sur sa page Instagram. Le footballeur a ainsi fait savoir à ses 116 millions d'abonnés que la "reine" et "femme puissante" Rihanna se trouvait dans la capitale française.

Selon nos informations, le sportif et la chanteuse et femme d'affaires se sont retrouvés à L'Arc, célèbre boîte de nuit du centre de Paris que Neymar affectionne tout particulièrement. Quelques jours auparavant, l'attaquant du PSG y avait retrouvé un certain Usain Bolt. Le roi du sprint était venu lancer un service de location de trottinettes électriques qui porte son nom.