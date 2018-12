Nicki Minaj défend son chéri condamné pour agression sexuelle

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Nicki Minaj ont largement commenté sa nouvelle relation avec un délinquant sexuel condamné. La rappeuse attise le feu en publiant des photos coquines de son petit ami et elle...

Après Safaree, les rappeurs Meek Mill et Nas et un flirt avec Eminem, Nicki Minaj commence un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. La bombe de 36 ans est désormais en couple avec un certain Kenneth Petty. Après enquête, les internautes ont découvert que l'homme avait un casier judiciaire et avait été condamné pour agression sexuelle. Il figure sur le fichier des agresseurs sexuels du département de justice américain. Les informations sur son crime et sa condamnation sont consultables sur internet.

Visiblement, le passé trouble de Kenneth ne compte pas pour Nicki. La superstar a partagé de nouvelles images coquines de son chéri et elle. Elle écrit en légende de sa publication Instagram : "Oh ils veulent parler ? Donnons-leur de quoi parler."