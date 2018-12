Nicki Minaj : Son nouveau mec est un délinquant sexuel condamné pour homicide

La réputation sulfureuse de Nicki Minaj vient de monter d'un nouveau cran. Dimanche 9 décembre 2018, la rappeuse de 36 ans s'est emparée de son compte Instagram pour présenter son nouveau chéri, Kenny Petty. Après quelques recherches, les fans ont été surpris d'apprendre que ce jeune quarantenaire est enregistré au fichier des délinquants sexuels et qu'il a purgé une peine de sept ans d'emprisonnement pour homicide.

Selon le site américain The Blast, qui s'appuie sur la consultation de documents de justice, Kenny Petty a été reconnu coupable de tentative de viol sur une mineure de 16 ans, des faits survenus en 1994. On apprend grâce à une déposition que le prévenu avait utilisé la violence et s'était emparé d'un couteau pour intimider sa victime. Kenny Petty avait alors été condamné à une "peine allant de 18 à 54 mois dans une prison d'Etat, mais on ignore combien de temps il est resté en prison".

Des années plus tard, en 2002, le voilà impliqué dans la mort d'un homme, Lamont Robinson, qu'il a tué par balles. En 2006, Kenny Petty avait ainsi "plaidé coupable pour homicide involontaire", écopant de dix années de prison. Il est finalement ressorti de prison au bout de sept ans d'emprisonnement (en mai 2016), restant en liberté surveillée pendant un temps. Une période de mise à l'épreuve qui aurait pris fin en mai dernier.

Nicki Minaj a décidément des goûts douteux en matière d'entourage. En 2017, son frère, Jelani Maraj (39 ans), a été condamné pour le viol aggravé de sa belle-fille, alors âgée de 11 ans au moment des faits. La chanteuse avait pris la défense de son frère, témoignant à son procès et se disant à "100% derrière lui". Elle est aussi une amie et une collaboratrice du rappeur Tekashi69 (22 ans) qui, en 2015, avait plaidé coupable pour détournement de mineur après avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel d'une adolescente de 13 ans sur les réseaux sociaux.