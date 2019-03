Nicki Minaj : La veille de son show polémique, détendue à Paris avec son chéri

Nicki Minaj et Kenneth Petty, ancien détenu condamné pour agression sexuelle et homicide, vivent leur histoire d'amour au grand jour. Ils ont posé leurs valises à Paris et en ont profité pour s'immortaliser devant la Tour Eiffel avant de quitter le pays...

Bae out in Paris A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Mar 8, 2019 at 4:27pm PST

La veille (jeudi 7 mars), Nicki Minaj se produisait à l'AccorHotels Arena pour la seule date parisienne de sa tournée. La protégée de Lil Wayne et Birdman a embrasé l'ancien Bercy, avec l'aide de sa première partie, le rappeur Juice WRLD.

Après Paris, Nicki Minaj et Kenneth Petty sont partis à Bordeaux. Le concert de Nicki à l'Arkéa Arena a été annulé à cause - mais ce n'est pas certain - de difficultés techniques pour l'installation du décor de la scène. Ce qui a donné lieu à une énorme polémique car la star pouvait être vue quelques minutes après à une fête foraine... La partie européenne du Nicki Wrld Tour s'achèvera le 28 mars à Genève, en Suisse.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos