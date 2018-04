Nicola Adams, championne de boxe larguée ? Son ex-chérie fiancée à un homme

Suite à cette annonce inattendue, des rumeurs avaient commencé à circuler, affirmant que Marlen Esparza avait quitté Nicola Adams pour se recaser avec un homme. Mais selon l'entourage de la championne olympique, c'est bien cette dernière qui a mis un terme à sa relation avec Marlen. En cause, le comportement turbulent de la pétillante brunette. "Marlen a commencé à sortir, beaucoup. C'est devenu ingérable. Nicola n'a pas eu d'autre choix que de rompre il y a un mois. Puis, quelques petites semaines plus tard, tout le monde a découvert que Marlen s'était fiancée à un gars qu'elle vient juste de rencontrer et qu'ils se marient dans six semaines. C'est complètement fou", a glissé un proche au tabloïd.

Si elle traverse actuellement un chagrin d'amour, Nicola Adams entend bien rester au top en se consacrant pleinement à sa carrière sportive. Elle remontera notamment sur le ring à Leeds le 19 mai prochain. "Toutes les ruptures affectent, mais Nicola concentre toute son énergie sur son prochain match", a-t-on conclu.