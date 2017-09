Nicola Sirkis : "Je suis toujours amoureux de la mère de ma fille"

Début septembre sortait 13, le treizième album d'Indochine. Nicola Sirkis et son groupe en assurent la promotion en vue d'une grande tournée en 2018 dont certaines dates affichent déjà complet. C'est la magie d'Indochine, une formation qui a connu des hauts et des bas, qui a longtemps été ignorée des médias mais jamais lâchée par ses fans, toujours plus nombreux à chaque nouvelle mue du groupe. À 58 ans, Nicola porte cette aventure à bout de bras et, avec son flair, il a fait d'Indochine le premier groupe français à remplir le Stade de France en 2010. Une performance réitérée en 2014. Mais derrière la machine de guerre Sirkis, un père de famille strict dont les enfants inspirent forcément sa musique.

Dans son dernier numéro, Paris Match interroge le chanteur sur cet album intitulé 13. Nos confrères estiment qu'il s'agit du disque d'un homme amoureux. Nicola Sirkis évoque alors sans la nommer Gwen Blast, la mère de son premier enfant, Théa (16 ans en octobre) : "Je suis toujours amoureux de la mère de ma fille, c'est quelque chose d'indélébile. D'autant que, quand il s'agit de ma famille, je vis avec le sentiment constant qu'ils me manquent, même quand ils sont là. J'ai toujours l'impression de ne pas être 100% disponible. Je culpabilise beaucoup d'avoir toujours une idée en tête. C'est pour ça que la séparation m'est de plus en plus pénible et, quoi qu'il arrive, le temps se raccourcit pour moi de toute façon. Tout passe tellement vite. Combien de fois je regrette de ne pas être resté avec ma fille."

Nicola Sirkis et Gwen Blast se sont séparés en 2009, peu de temps après la naissance d'Alice-Tom, dont la mère est une autre femme et qui aura 9 ans en octobre. En janvier 2016, avec sa dernière compagne, le chanteur a eu un autre fils, Jules, dont on peut parfois apercevoir la jolie petite bouille sur le compte Instagram de son papa.