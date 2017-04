Nicolas Cage blessé en plein tournage : Il a demandé à être rapatrié

En plein tournage, Nicolas Cage a été victime d'un accident selon le site Deadline : il s'est cassé la cheville alors qu'il était en train de tourner son nouveau film #211 en Bulgarie. Le comédien oscarisé de 53 ans a été transporté en urgence dans un hôpital local, où les médecins ont souhaité l'opérer immédiatement. La star hollywoodienne a toutefois souhaité être rapatriée à Los Angeles afin d'être soignée là-bas. Cage se trouve donc actuellement dans la Cité des anges, où il est est en convalescence pour deux semaines.

Réalisé par York Alec Shackleton, #211 raconte l'histoire d'un officier de police tentant d'arrêter des braqueurs de banque. 211 est le code que la police utilise en cas de braquage en cours. Au casting et au côté du héros de Benjamin Gates se distinguent Amanda Cerny, Sophie Skelton, Michael Rainey Jr. et Weston Cage, fils de Nicolas. Né de la relation de son papa avec la comédienne et mannequin Christina Fulton, le rockeur à l'existence tumulteuse se réjouit de collaborer avec son père. Ce dernier est également le père de Kal-El, né en 2004 et dont la mère est Alice Kim en 2004. Le couple est séparé depuis le début de l'année.