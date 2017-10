Nicolas Douchez en garde à vue : Sa compagne retrouvée "nue, en sang"

Nicolas Douchez, 37 ans, a été placé en garde à vue au commissariat du 17e arrondissement de Paris au petit matin du jeudi 26 octobre, information dévoilée par Le Parisien. Il est aux alentours de 5h30 lorsque Police secours est appelée dans le chic quartier de l'Étoile, dans un immeuble de la rue Carnot plus précisément. Motif de l'appel ? Suspicions de violences conjugales.

Arrivés sur les lieux, les agents de police secours hésitent à forcer la porte d'entrée mais parviennent finalement à se faire ouvrir par la compagne de l'ancien gardien de but du PSG qui évolue depuis juillet 2016 au RC Lens. La jeune femme de 28 ans, dont l'identité n'est pas révélée, est "nue, en sang, le corps couvert d'hématomes, pleurant, hurlant, au milieu de son appartement dévasté", rapporte Le Parisien. "Il a massacré sa compagne. Il l'a saisie par les cheveux et lui a cogné la tête sur le mur et le sol", explique une source proche au quotidien, détaillant l'état de l'appartement. Il donne un aperçu des violences. Boiseries cassées, miroir brisé, tiroirs détruits, tabouret renversé, débris de verre et vaisselle brisée sur le sol, traces de sang sur les murs et par terre..." Sous le choc, la victime parvient malgré tout à livrer un premier témoignage. Elle affirme que Nicolas Douchez "avait voulu lui casser la tête" et que les violences auraient débuté un peu plus tôt dans la soirée à la sortie d'un restaurant entre alcool et jalousie.

Lors de leur intervention, les policiers ont retrouvé Nicolas Douchez ivre dans le salon de l'appartement du 17e arrondissement, "énervé, les yeux brillants, sentant fortement l'alcool", indique Le Parisien. L'ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic a ensuite été conduit au commissariat et placé en garde à vue.

Nicolas Douchez est le papa d'un petit Valentin en mai 2007. Le gardien de but avait notamment célébré la Coupe de la Ligue qu'il avait remportée avec le PSG en 2014.

De son côté, le RC Lens a régi à cette affaire sur son site officiel, postant le communiqué suivant : "Le Racing Club de Lens a pris connaissance des faits relayés par la presse et relatifs à la mise en garde à vue de Nicolas Douchez. Le Club ne peut pas s'exprimer sur des faits qui, s'ils étaient avérés, se seraient déroulés dans un cadre strictement privé totalement étranger au Club."

Cette affaire de violences conjugales dans le monde du ballon rond n'est pas sans rappeler celle de Kingsley Coman qui n'avait écopé que de 5 000 euros d'amende après avoir agressé son ex-compagne. L'attaquant des Bleus avait également été placé en garde à vue.