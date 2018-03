Nicolas Peyrac à nouveau hospitalisé : Une récidive de sa leucémie suspectée

Cinq ans que Nicolas Peyrac n'avait plus rien proposé depuis son album de duos sorti en 2013 avec entre autres Serge Lama, Bénabar, Julie Zenatti, François Morel. L'interprète du mythique So Far Away From LA – qui lui a valu un disque d'or et le prix de la chanson française décerné par la Sacem – a signé son grand retour avec son album Suffit que tu oses sorti le 19 janvier dernier. Ce n'est malheureusement pas pour cette actualité que France Dimanche évoque Nicolas Peyrac dans son édition du 16 mars 2018. Le chanteur de 68 ans a en effet été hospitalisé en urgence à l'hôpital de Rennes révèle l'hebdomadaire, sans préciser la date de cette hospitalisation survenue à la suite d'une "très grande fatigue."

Nicolas Peyrac a été admis à Rennes parce qu'il habite non loin de là, dans la commune de Saint-Brice-en-Coglès. Suivi de très près parce qu'il a été touché par une leucémie diagnostiquée en 2012, maladie qui l'a boosté selon lui et qu'il avait choisi d'aborder dans son livre So Far Away, un certain 21 (éditions de l'Archipel), le chanteur a subi une "batterie d'examens". France Dimanche n'hésite pas à avancer, sans vraies certitudes qu'"il semblerait qu'il souffre d'une récidive de sa leucémie."

Le magazine précise que l'artiste a, à la suite de cette hospitalisation, "annulé tous ses rendez-vous professionnels jusqu'à l'été". Il devait notamment participer à un nouveau numéro de l'émission Les Années bonheur animée par Patrick Sébastien sur France 2.

Encensé par ses fans sur Facebook à la sortie de Suffit que tu oses, Nicolas Peyrac n'écrit qu'à ce sujet, faisant l'impasse sur son état de santé qui risque d'alarmer sa communauté. "Si vous saviez combien vos messages à propos de Suffit que tu oses me touchent...", a-t-il publié le 15 mars sur sa page officielle.