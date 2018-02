Nicolas Sarkozy : Bouleversé par la mort d'un petit garçon...

Invité de l'émission C à vous, le 15 février, Nicolas Sarkozy s'est expliqué sur son engagement comme parrain de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Sur le plateau, il était accompagné de Frédéric Lemos, qui a perdu son fils Noé, mort à 3 ans d'un cancer.

"J'ai eu la chance de connaître Noé, de le voir plusieurs fois et son visage me hante toujours, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il y avait beaucoup d'interrogations chez lui et la dernière fois que je l'ai vu, malheureusement, la vie avait fait des ravages... C'était pas possible. Il était dans mon bureau et bien sûr, on ne peut pas rester insensible à ça", a déclaré Nicolas Sarkozy, bouleversé par ce terrible drame. Nul doute que l'ex-président a été touché en tant que papa, lui-même est père de quatre enfants, dont un en bas âge, Giuila, 6 ans.

Nicolas Sarkozy a ajouté s'être engagé dans ce combat discrètement depuis quelques années mais, médiatiquement, seulement récemment. Avant, quand il était encore dans la vie politique et était notamment candidat à la dernière primaire de la droite, il avait peur qu'on doute de sa sincérité et qu'on le traite d'opportuniste. "J'ai longtemps tenu nos relations secrètes... Je ne voulais pas en parler (...) J'ai trouvé que mes scrupules étaient un peu ridicules par rapport à l'enjeu. Donc j'ai décidé de m'engager", a-t-il ajouté. Avec 500 enfants victimes d'un cancer chaque année, il fallait bien un président pour essayer de faire changer les choses !

Thomas Montet