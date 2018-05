Nicolas Sarkozy "si fier" de Carla, "envoûtante, divine": Ses jolis mots d'amour

Ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy exprime publiquement sa fierté et ses sentiments. "Tu n'imagines pas, à quel point, tu as réalisé une performance avec ton dernier album. Une performance de chanteuse, une performance d'artiste sur scène, et je veux te dire une chose, tu m'as impressionné. Je suis fier de toi, du travail que tu as fait et de l'effort que tu fais pour dominer tous tes doutes et offrir au public ce qui est sans doute ton plus bel album de chanteuse. Oublie que je suis ton mari, et je suis vraiment fier de toi", avait-il confié avec tendresse en novembre 2017, alors que Carla Bruni-Sarkozy était l'invitée de Laurent Delahousse pour son émission 20h30, le dimanche, sur France 2.