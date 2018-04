Nicolas Sarkozy : Tonton attentionné avec sa nièce, Céline Garrel

On a l'habitude de le croiser dans la tribune officielle du PSG, son club préféré, mais ce week-end, c'est dans celle d'un club de tennis que Nicolas Sarkozy a profité de la beauté du sport. Samedi 21 avril, l'ancien président assistait aux demi-finales du Rolex Monte-Carlo Masters 2018 au Monte-Carlo Country Club à Roquebrune Cap Martin. Accompagné de son avocat et ami Me Thierry Herzog et de son épouse Cécile, l'époux de Carla Bruni-Sarkozy l'était aussi d'une petite fille que l'on n'a pas l'habitude de voir, sa nièce : Céline Garrel.

Céline a été adoptée à l'âge de 4 mois au Sénégal par Valeria Bruni-Tedeschi, soeur aînée de Carla, et son ancien compagnon Louis Garrel. Depuis, l'actrice a agrandi sa famille avec un nouvel enfant et Céline est devenue grande soeur. En 2018, la fillette célébrera son 10e anniversaire.

Samedi, elle accompagnait son oncle du côté Roquebrune Cap Martin. Les Sarkozy et Bruni-Tedeschi s'étaient en effet retrouvés dans la maison familiale du cap Nègre lors des vacances de printemps. La petite Céline Garrel était adorable dans un ensemble à rayures bleues et blanches. Elle portait également un chapeau et un petit sac à main très coquets. Elle restait tout près de son oncle qui, comme l'a raconté à plusieurs reprises Marisa Bruni-Tedeschi, s'est naturellement imposé comme le nouveau chef de famille en épousant Carla – il y a dix ans déjà. Dans les allées du Monte-Carlo Country Club, la présence d'un ancien président ne passe pas inaperçue. Nicolas Sarkozy n'a pas échappé aux selfies et accolades sur son chemin. Le tournoi, quant à lui, a été remporté dimanche par Rafael Nadal.

La semaine dernière, Carla Bruni offrait à ses abonnés sur Instagram un coup d'oeil à ses vacances en famille en postant une nouvelle vidéo de sa fille Giulia Sarkozy. La fillette de 6 ans y fredonne en italien. Pas n'importe quel morceau puisqu'il s'agit du classique Bella Ciao, que les résistants italiens chantaient pendant la Seconde Guerre mondiale. La chanson connaît un nouveau souffle depuis qu'elle est utilisée dans La Casa de Papel, une série espagnole Netflix qui fait un joli buzz.