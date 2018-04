Charlene de Monaco : Un style marin pour le sacre historique de Rafael Nadal

C'était le rendez-vous glamour de ces derniers jours sur la principauté, le Rolex Monte-Carlo Masters 2018 qui s'est disputé du 15 au 22 avril 2018 au Monte-Carlo Country Club à Roquebrune Cap Martin. Dimanche, la finale opposait l'Espagnol Rafael Nadal au Japonais Kei Nishikori. À 31 ans, le Majorquin a offert un match quasi parfait en battant son adversaire en deux sets (6-3, 6-2) sur le cour Rainier-III. Ce sont le prince Albert et la princesse Charlene de Monaco qui lui ont remis son trophée, le 11e dans ce Masters 1000.

Très chic, derrière ses lunettes de soleil, Charlene de Monaco portait une marinière et un blazer. Elle a assisté à la finale depuis la tribune officielle en compagnie d'Albert et de la femme d'affaires britannique Tina Green. À la fin du match, le couple princier a rejoint la terre battue pour remettre son trophée à Rafael Nadel. C'est la 11e fois qu'il remporte ce Masters et c'est un record ; non seulement à Monte-Carlo mais aussi partout ailleurs : aucun joueur n'avait encore remporté onze fois le même tournoi. Et c'est un très bon signe pour le numéro 1 mondial qui tentera le même exploit le mois prochain, sur la même surface, lors du tournoi de Roland-Garros à Paris. Devant sa compagne de longue date Xisca Perello, tellement fière, l'Espagnol a soulevé son trophée devant le couple princier et la baronne Elisabeth-Anne de Massy, nièce de Rainier III et cousine d'Albert.

"C'est une très bonne nouvelle pour moi qui revient de blessure", a déclaré Rafael Nadal à l'AFP à l'issue de sa finale. Fin janvier, il avait dû abandonner en quart de finale de l'Open d'Australie en raison de douleurs à la jambe droite. "J'ai traversé des moments difficiles ces quatre, cinq derniers mois. J'espère avoir la chance de rester en bonne santé pendant toute la saison sur terre battue." Le roi de Roland-Garros – dix victoires depuis 2005 – entend bien remporter un onzième titre à Paris. L'actuel numéro 2 mondial, l'époustouflant Suisse Roger Federer, ne sera pas en mesure de l'en empêcher puisqu'il a décidé de faire l'impasse sur cette surface cette année.