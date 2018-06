Nicole Kidman brise le silence sur ses fausses couches : "Un immense chagrin"

Aujourd'hui maman de quatre enfants, deux adoptés (Isabella en 1992, Connor en 1995), deux biologiques dont une fille par mère porteuse (Sunday en 2008 et Faith en 2010), Nicole Kidman ne s'est jamais trop confiée sur son rapport avec le fait de donner la vie. Et pour cause : l'icône hollywoodienne traîne avec elle deux traumatismes du passé. En effet, dans les années 1990, l'actrice et productrice a fait deux fausses couches.

Dans une interview accordée au magazine Tatler, elle revient sur cet épisode souvent méconnu de sa vie. En 1990, mariée à Tom Cruise et au top de sa carrière, la jeune héroïne d'Eyes Wide Shut tombe enceinte. Mais au bout de quelques semaines, elle perd le bébé à cause d'une complication (une grossesse extra-utérine). Quelques années plus tard, juste avant de rompre avec Cruise, l'actrice fait une autre fausse couche. À l'époque, elle avait refusé d'en parler à Vanity Fair, promettant qu'elle briserait le silence, "un jour".

Et c'est aujourd'hui chose faite. Se confiant sur le désir d'être mère, "ce désir immense et douloureux", Nicole Kidman a évoqué furtivement "la perte" de son enfant. "On ne parle pas assez de la perte d'une fausse couche. C'est un immense chagrin pour certaines femmes", dit-elle, sans directement parler d'elle, même si on imagine bien qu'elle se vise également. Elle finira par avoir Sunday Rose, 9 ans aujourd'hui, par voie naturelle. "Il y a énormément de douleur et beaucoup de joie de l'autre côté. Le fait d'être passée par tant d'attente et tant de douleur fait qu'il y a un sentiment de soulagement, 'ahhhh !' quand tu as un enfant", déclare-t-elle. Avec Keith Urban, son mari depuis 2006, Nicole Kidman a eu deux adorables filles – Faith Margaret, 7 ans, étant née par mère porteuse.