Nicole Scherzinger désespérément seule quand Grigor Dimitrov retrouve son ex...

Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Nicole Scherzinger et son chéri Grigor Dimitrov ? Le jeune tennisman a attiré bien des regards le 4 mai dernier alors qu'il retrouvait son ex-compagne de longue date Maria Sharapova lors d'un événement caritatif à Madrid en Espagne. Des retrouvailles qui tombent d'autant plus mal que le sportif de 25 ans n'a plus été photographié avec l'ancienne Pussycat Doll depuis trois mois.

Si l'on en croit les informations du célèbre tabloïd The Sun, cela pourrait bien signer le début de la fin pour le couple qui se fréquente depuis deux ans. "Ces derniers temps, elle a dû gérer pas mal de problèmes personnels et Grigo n'a pas été capable de la soutenir. Ils ont fait une pause. C'est déjà arrivé dans le passé et ils avaient réussi à dépasser ça, mais cette fois-ci, leurs amis sont persuadés que c'est perdu d'avance", rapporte une source proche du couple.

La bombe de 38 ans n'a décidément pas de chance en amour. Après ses fiançailles avortées avec le pilote de course automobile Lewis Hamilton, la plantureuse brune avait confié à la presse ses regrets d'avoir sacrifié sa vie personnelle pour sa carrière. Elle ne cachait pas non plus son envie d'avoir des enfants, dans les années à venir. De quoi mettre la pression à son jeune amoureux ?

"Je préfère ne plus évoquer ma vie privée lors des interviews. Je suis heureuse en couple et ça ne regarde que nous. À chaque fois que j'en parle, les gens extrapolent et écrivent que j'ai hâte de ceci ou de cela, alors que je n'ai jamais dit ça. Dans quelques années, j'aurai envie de fonder une famille oui, mais pour l'instant j'ai encore des choses à faire et à créer et je reste concentrée là-dessus", déclarait-elle en décembre dernier aux journalistes d'InTheStyleUK.

L'interprète de Don't Hold Your Breath aura d'autant plus de temps à consacrer à sa carrière qu'elle semblerait avoir été évincée de l'émission X-Factor, dont elle est membre du jury. Si l'on en croit le Daily Mail, l'ancienne Spice Girl Mel B pourrait faire son grand retour dans l'émission en marge de son sordide divorce avec le producteur Stephen Belafonte.