Nicole Scherzinger : Divine en bikini, ses photos hot à Hawaï

L'automne bien entamé, le souvenir des vacances d'été s'éloigne un peu plus. Nicole Scherzinger les réveille. Elle régale les internautes avec les photos de son séjour à Hawaï, images sur lesquelles l'ex-Pussycat Doll apparaît divine en bikini...

Nicole Scherzinger compte près de 4 millions d'abonnés Instagram. Elle y publie, depuis le lundi 8 octobre (date de son arrivée), les images de ses vacances à Hawaï, son État natal. Sur une récente story, la chanteuse de 40 ans et compagne du tennisman Grigor Dimitrov se présente à ses followers vêtue d'un charmant bikini bleu. Sexy et détendue sur la plage de Makaha, Nicole Scherzinger se baigne timidement et pose à la manière d'une sirène.