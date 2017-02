Niels Schneider : La décision qu'il a prise après la mort de son frère à 17 ans

C'est avec pudeur et tendresse que Niels Schneider soulève un pan douloureux de sa vie personnelle qu'il avait évoqué il y a trois ans, déjà dans L'Express Styles : "Mon père était professeur de théâtre, il donnait des cours à mon frère, Vadim, mon aîné de 15 mois, mais c'était leur histoire à eux. Vadim était passionné, je l'admirais. Moi, je faisais un peu de doublage, de figuration, pour me faire de l'argent de poche... J'étais figurant sur une série, 15/Love, dans laquelle Vadim jouait. En se rendant sur le tournage, il est décédé dans un accident de voiture, à 17 ans. Peu après, je me suis inscrit dans un cours de théâtre, probablement pour me rapprocher de lui."

À partir de ce moment, celui qui donnera la réplique à Isabelle Adjani dans Kinship découvre la liberté incroyable que lui apporte le travail d'acteur : "J'étais capable d'être un autre." Habité par le métier, il attire l'attention de Xavier Dolan avec qui il jouera dans J'ai tué ma mère et Les Amants imaginaires. Sur les écrans en juin dernier, il s'est imposé dans le long métrage Diamant noir d'Arthur Harari. L'histoire d'un jeune homme qui vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu'il commet pour le compte de Rachid, sa seule "famille". Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d'une riche famille de diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son bannissement par les Ulmann et une soif amère de vengeance...