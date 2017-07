Nikola Lozina en couple avec une bimbo à Marbella ? Les internautes le clashent

Il y a quelques jours, le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le reste du monde pour W9 touchait à sa fin. Si certains participants, à l'instar de Jessica Thivenin - qui a aussitôt voulu retrouver son petit ami Thibault Kuro à Marseille -, ont décidé de regagner la France, d'autres starlettes moins engagées sentimentalement ont décidé de prolonger l'aventure à Marbella !

En effet, à en croire les réseaux sociaux de Paga - dont la relation avec Adixia semble plus que jamais en danger -, Anthony Matéo et Nikola Lozina, ces derniers ont décidé de prendre un peu de bon temps entre mecs, en boîte, en Espagne. Aussi, désireux de montrer à tous leurs abonnés à quel point ils s'amusaient là-bas, les garçons ont multiplié les vidéos sur Snapchat... et parfois en charmante compagnie !

Une chose est sûre, les fans de télé-réalité ont rapidement remarqué que Nikola Lozina (ex-petit ami de Jessica Thivenin qui aurait eu des aventures avec Milla Jasmine et Fidji Ruiz sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde) était très proche d'une bimbo brune tout au long de la soirée... Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs de nouvelle romance n'envahissent la Toile et que le duo probablement éphémère ne soit la cible de remarques très cash.

"Nikola Lozina il croit mettre le seum à qui ? La meuf qu'il snap contient encore plus de plastique qu'un Tupperware", "Nikola Lozina comment il me dégoûte ce mec", "Je suis choquée qu'il tourne autour de femmes comme ça", "Nikola est écoeurant sur snapchat !", pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions à ces vidéos.