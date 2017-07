Adixia séparée de Paga ? Elle s'affiche proche d'un autre sur Instagram...

Rien ne va plus entre Paga et Adixia, en couple depuis plusieurs années. Ainsi, la jolie blonde a déserté les réseaux sociaux depuis que les internautes ont évoqué une probable nouvelle infidélité du DJ. Jeudi 20 juillet 2017, elle a fait une surprenante réapparition sur Instagram...

Si, sur le compte d'Adixia, plus aucune photo n'a été postée depuis le 7 juillet, Florent Ré – révélé dans l'émission Qui veut épouser mon fils ? (TF1) – a partagé un cliché de la jeune femme et lui en soirée. Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes se posent des questions quant à la nature de leur relation. "Vous formez un joli couple", "Adixia a déjà remplacé Paga alors ?", "Beau couple, je suis heureux pour vous", peut-on lire. Pour l'heure, ni Adixia ni le candidat de La Villa des coeurs brisés (NT1) n'ont réagi à ces suppositions.