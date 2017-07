Adixia, son petit ami Paga encore infidèle ? Elle quitte les réseaux sociaux

Adixia ne semble pas aller très bien.

Depuis quelques heures, les fans de télé-réalité ne cessent d'évoquer sur Twitter une possible nouvelle tromperie de son petit ami Paga sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9). Si le jeune homme (qui avait déjà fauté avec Manon sur le tournage des Marseillais South America) n'a pas encore souhaité réagir à ces accusations, Adixia a quant à elle décidé de sortir - brièvement mais sans équivoque - de son silence.

Lundi 17 juillet, la jolie blonde a tweeté le mot "OFF" en majuscules avec un emoji représentant un smartphone barré, signe qu'elle souhaite se recentrer sur elle-même face aux rumeurs qui se font de plus en plus persistantes sur les blogs et les réseaux sociaux.

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à réagir à cette publication. "En dehors de la télé c'est le grand amour et dès que vous êtes en tournage c'est des tromperies... Arrêtez le buzz en fait !", "Tu es belle t'as tout pour toi, alors avance mais sans lui il en vaut pas le coup !", "Je te souhaite bon courage, encore une fois Paga a fait le con, j'espère que vous serez pus forts que ça, quitte à arrêter la télé", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Encore une mauvaise passe pour la très jolie Adixia !