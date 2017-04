Adixia (Les Marseillais), son avortement : "Je n'ai plus été la même après ça"

Ces derniers mois n'ont pas été de tout repos pour Adixia et Paga des Marseillais de W9. En couple depuis 2014, les tourtereaux ont bien failli se séparer en 2017 après une incartade de Paga sur le tournage des Marseillais South America... Interrogées par nos confrères de Public, les deux starlettes sont revenues sur leurs récentes difficultés.

"Nous sommes toujours ensemble. Ça n'a pas été facile mais aujourd'hui on est enfin bien tous les deux", a commencé Paga pour rassurer leurs admirateurs. Et Adixia de rebondir : "On ne va pas se mentir, il y a eu des hauts et des bas. Quand la diffusion des Marseillais a commencé, j'ai reçu un tas d'appels de ma famille me disant que c'était impardonnable ce que Paga m'avait fait. Du coup, je lui en ai voulu et j'ai été odieuse."

Avec le temps, Paga et Adixia ont pourtant réussi à aller de l'avant. "Il a fallu qu'elle réapprenne à me faire confiance. On a essayé de se souvenir de nos débuts et de cet amour fou qu'on partageait (...) Je m'en veux beaucoup, je me sens encore coupable", a expliqué Paga. Et sa belle d'analyser : "On était trop fusionnels, j'étais trop dépendante de Paga, je ne faisais rien seule."

Pour les amoureux, c'est surtout un drame personnel qui a été à l'origine de leurs premiers problèmes de couple... En mars 2016, Adixia a subi une interruption de grossesse. "C'est à ce moment-là que je suis tombée en dépression. Ça a été très dur. J'ai dû avorter car le bébé n'était pas viable et c'était dangereux, mais je suis contre l'avortement et, du coup, ça a été très violent pour moi (...) Je me rends compte aujourd'hui que je n'étais plus la même après ça", a révélé la jolie blonde.

