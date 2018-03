Nikola Lozina : Infidélités, Jessica Thivenin... Ses révélations !

Nikola Lozina a récemment fait son retour dans Les Marseillais (W9). Il a ainsi retrouvé son ancienne petite amie Jessica Thivenin. Son premier amour comme il l'a confié au micro de Purepeople : "On s'était rencontré à Palma [lors du tournage des Ch'tis et les Marseillais VS Le reste du monde, NDLR]. C'était une belle histoire, je pense que vous la connaissez tous. Ça s'est mal terminé (...). Je l'ai oubliée, tout va bien. Jess est ma pote, Thibault aussi. Tout est rentré dans l'ordre."

Le beau brun s'est aussi remémoré de sa première fois. Enfin presque puisqu'il ne se souvenait plus du prénom de la jeune femme en question. "C'était en fin de soirée, il s'est produit ce qu'il s'est produit. J'avais 18 ans", a-t-il précisé. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agissait pas de la jeune femme qu'il a évoquée quand on lui a demandé quel était son pire date : "Je parlais avec une fille. Elle était très jolie sur la photo, magnifique. Mais elle est arrivée et j'ai vu qu'elle faisait 1,20 m les deux bras levés sur un tabouret de café, elle était moche, avait des boutons partout... Je me suis barré du restaurant direct."

Si quand il aime réellement une personne, Nikola est un homme sérieux, il a admis qu'il n'en était pas de même dans le cas contraire : "J'ai déjà trompé des filles qui n'avaient aucun sens pour moi, oui." En revanche, le candidat Belge est persuadé de n'avoir jamais été trompé.

