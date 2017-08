Jessica Thivenin et Nikola : Retrouvailles glaciales et compliquées...

Lundi 4 septembre, W9 lancera Les Marseillais VS Le reste du monde. Une édition dans laquelle Jessica Thivenin a retrouvé son ex-compagnon Nikola Lozina. Mais ça ne lui a pas vraiment fait plaisir.

En voyant son ancien amoureux débarquer fièrement avec ses amis, la blonde qu'il avait trompée est instantanément refroidie. Encouragée par les autres Marseillais à réagir à cette arrivée inattendue, la bombe qui est aujourd'hui en couple avec Thibault Kuro lâche, agacée : "Quand je vois Nikola arriver en mode resta, je suis le meilleur, je suis hyper compèt', je suis déçue parce que je me suis dit qu'il allait faire profil bas. Il m'a quand même trompée et humiliée. Il est très content et hyper compèt' et il est très en forme, là. Ça va mal se passer."

Cette saison s'annonce donc explosive ! Il y a quelques semaines, Jessica en a dit un peu plus sur ces retrouvailles au magazine Public : "J'appréhendais énormément de venir sur le tournage car je n'avais pas adressé la parole à Nikola depuis notre rupture. Je n'avais pas très envie de le revoir, mais ce tournage a aussi été l'occasion de régler quelques comptes, notamment avec Julien qui m'a beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux lorsque je me suis affichée avec Thibault."