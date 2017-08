Jessica Thivenin face à Nikola : "J'ai eu l'occasion de régler mes comptes"

Au cours d'une interview qu'elle a accordée à nos confrères du magazine Public, Jessica Thivenin est revenue sur son aventure dans l'émission Les Marseillais vs le reste du monde 2 sur W9, son face-à-face avec son ex-petit ami Nikola Lozina dans l'aventure, le retour de son nouveau boyfriend Thibault Kuro dans le programme phare du canal 9 de la TNT ou encore les révélations de Shanna Kress lorsque la sulfureuse blonde lui a annoncé qu'elle était in love de son ex...

Agacée par les différents propos de ses ex lorsqu'elle a commencé à se montrer avec son nouveau petit ami, lors des débuts du tournage de la télé-réalité de W9, Jessica Thivenin n'a pas manqué de s'expliquer avec ceux qui l'ont insulté par le passé : "J'appréhendais énormément de venir sur le tournage car je n'avais pas adressé la parole à Nikola depuis notre rupture. Je n'avais pas très envie de le revoir, mais ce tournage a aussi été l'occasion de régler quelques comptes, notamment avec Julien qui m'a beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux lorsque je me suis affichée avec Thibault."

Quant à sa relation avec l'ex-petit ami de Shanna Kress, cette fois-ci, la starlette à la poitrine généreuse assure savoir où elle en est : "Au début, nous avions évidemment quelques craintes, mais il m'a dit qu'il m'attendrait, quels que soient mes choix professionnels (...) On se fréquente depuis quatre ans mais il ne s'est jamais rien passé entre nous ces dernières années. Nous nous sommes rapprochés récemment lorsque Thibault s'est séparé de Shanna et que je me suis éloignée de Nikola. Il m'a appelée pour me réconforter, me dire de ne pas trop prêter attention aux histoires de tromperies qui circulaient sur les réseaux sociaux. Thibault a su m'écouter, me changer les idées."

Alors qu'au début, entre eux deux ce n'était rien de bien sérieux, désormais ils filent le parfait amour : "La relation amicale s'est peu à peu transformée en relation amoureuse. J'ai senti que je commençais à m'attacher à lui. Je n'étais pas très à l'aise avec ce que je ressentais pour Thibault et, par loyauté, j'ai voulu en parler à son ex, Shanna."

D'ailleurs, la belle brune qui a l'habitude d'enflammer la Toile avec sa cambrure XXL a donné son avis sur le tandem : "Shanna m'a donné son feu vert ! Elle m'a dit : 'Fonce ! Tu es une fille bien et je veux que Thibault soit heureux.' Je trouve génial d'être en aussi bons termes avec l'ex de son mec."

Et si les rumeurs d'une hypothétique grossesse ont éclaté au cours des dernières semaines, Jessica Thivenin assure cependant ne pas attendre d'enfant de Thibault pour le moment : "Je ne suis pas enceinte, c'est juste que j'aime la bouffe." Tout s'explique.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 11 août 2017.