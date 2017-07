Shanna Kress et Thibault Kuro : Leurs retrouvailles surprise après la rupture !

Sur Twitter, certains internautes ont alors jugé le comportement du beau brun inapproprié. "Bientôt on va entendre que Thibault a trompé Jessica avec Shanna", "Thibault est censé être avec Jessica, et là il est sur Snap avec Shanna", "Y a-t-il des gens qui trouvent la relation Shanna/Thibault normale pendant que Jessica est en tournage ? Ça m'étonnerait qu'elle approuve", ont-ils lancé. Titillé par les quelques tweets à ce sujet, Thibault Kuro a fini par réagir au message suivant : "Je parie que Thibault ira chercher Jess à l'aéroport avec un bouquet de fleurs il fera un remake de ce qu'il a déjà fait avec Shanna." "Non, elle n'aime pas les fleurs", a alors lancé l'ex-candidat de télé-réalité.

D'autres ont profité de l'occasion pour clamer que le couple auparavant formé par Shanna et Thibault leur manquait. "C'est encore dur pour moi d'accepter la rupture", peut-on ainsi lire. Enfin, quelques internautes ont quant à eux tenu à souligner que Jessica Thivenin se trouvait actuellement en Espagne avec deux de ses ex : Julien Tanti et Nikola Lozina.

Pour rappel, Shanna et Thibault avaient assuré s'être quittés en bons termes, et la jolie brune avait même approuvé la relation de son ex avec Jessica Thivenin.