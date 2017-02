Nikos Aliagas de retour au musée Grévin pour The Voice, Amir "magique"

Il y a tout juste deux mois, Nikos Aliagas faisait son entrée au musée Grévin, accompagné de sa sublime compagne Tina Grigoriou. Le célèbre animateur de 47 ans a retrouvé sa statue de cire dont il est si fier ce mardi 7 février pour l'inauguration du plateau de The Voice, tout spécialement installé dans le temple des célébrités à l'occasion de la 6e saison lancée le 18 février prochain sur TF1.

Pour la toute première fois, ce n'est pas seulement les stars du programme (Nikos Aliagas, M. Pokora ou encore Mika) qui sont à l'honneur mais tout le studio de l'émission musicale. Les visiteurs pourront ainsi se mettre à la place des candidats, des membres du jury dans leurs incontournables fauteuils rouges, et même enregistrer leurs voix dans une cabine tout spécialement installée. Le musée Grévin a vu les choses en grand pour cette 6e saison.

Quelques heures avant de dévoiler ce nouvel espace dédié à The Voice, le célèbre musée situé dans le 9e arrondissement de Paris a accueilli plusieurs privilégiés dont Nikos Aliagas et Amir Haddad, finaliste de la saison 3. Choisi pour représenter la France à l'Eurovision 2016, le jeune chanteur de 32 ans s'est produit lors d'un showcase qui n'a pas seulement ravi le public mais également Nikos Aliagas. L'animateur était littéralement sous le charme de l'interprète J'ai cherché, nommé aux Victoires de la musique 2017. Un coup de coeur que Nikos ne s'est pas privé de partager sur les réseaux sociaux, qualifiant Amir de "magique" et succombant à sa "voix suave et généreuse".