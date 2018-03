Nikos Aliagas, Nathalie Péchalat... : Leur folle soirée avec Sophie Ellis-Bextor

Un air de Fashion Week souffle sur Paris ! Il est insufflé par TUMI, qui a célébré jeudi soir l'ouverture de son nouveau magasin. Nikos Aliagas, Nathalie Péchalat et la chanteuse Sophie Ellis-Bextor ont assisté à l'événement.

C'est au 63 avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, que TUMI s'installe. La marque de d'accessoires lifestyle, business et d'essentiels de voyage y a inauguré, ce jeudi 22 mars, sa troisième boutique parisienne. Plusieurs célébrités se sont pressées pour découvrir le lieux et les articles exposés, parmi elles, les présentateurs télé Nikos Aliagas, Christophe Dechavanne et Frédéric Taddei, l'acteur Gérard Darmon (à l'affiche de Tout le monde debout, sorti le 14 mars) et le mannequin Audrey Marnay.

L'animateur Ariel Wizman et l'artiste Jean-Charles de Castelbajac, venue avec sa compagne Pauline de Drouas, étaient également de la partie.

La soirée TUMI s'est poursuivie à L'Élyséum, rue Quentin-Bauchart, toujours dans le 8e arrondissement. La chanteuse britannique Sophie Ellis-Bextor y a interprété ses plus grands tubes, un spectacle que la patineuse artistique et compagne de Jean Dujardin, Nathalie Péchalat, a sans doute apprécié !

Les journalistes Carine Galli et France Pierron se sont également rendus à L'Élyséum pour cette after party endiablée.