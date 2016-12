Nikos Aliagas : Son réveillon de rêve avec Jenifer et Claire Keim...

Samedi 31 décembre 2016, TF1 vous prépare une soirée unique pour vous accompagner jusqu'aux premières heures de 2017. La soirée débutera à 20h55 avec Le Grand Bêtisier, présenté par Karine Ferri, entourée de nombreux invités comme Laurent Ournac, Laëtitia Milot, Rayane Bensetti, Olivier Minne, Christophe Beaugrand, Hélène Rollès et Patrick Puydebat, pour ne citer qu'eux, et se poursuivra à 23h30 par un numéro très spécial de Toute la musique qu'on aime, présenté par Nikos Aliagas.

Coups de coeur et coups de minuit

L'émission a été enregistrée le 12 décembre dernier sur un plateau avec vue sur Main Street à Disneyland Paris. Pour cette spéciale "Bonne année" et dans ce décor unique tout illuminé pour les fêtes de fin d'année, l'animateur et ses invités partageront leurs coups de coeur musicaux des douze derniers mois. L'occasion de réécouter toute la musique que vous avez aimée en 2016 et de retrouver les artistes à l'affiche l'année prochaine.

Ainsi Nikos sera-t-il entouré des ravissantes Jenifer et Camille Chamoux. L'animateur connaît la première depuis la Star Academy, dont elle a remporté la première édition en 2001. Mais ce n'est pas pour son album Paradis secret que Jenifer sera là, plutôt pour son second film en tant qu'actrice, Faut pas lui dire, dans lequel elle donne la réplique à Camille Chamoux et qui sortira en salles le 4 janvier. De cinéma, il sera aussi question avec Dany Boon, qui viendra présenter sa nouvelle réalisation Raid Dingue, qui le voit incarner cette fois un policier du Raid un poil misogyne chargé de former une nouvelle recrue pas seulement ravissante, interprétée par Alice Pol. Le duo du film sera là, tout comme les artistes Amir et Tal, qui seront sur les routes en 2017 à l'instar des humoristes François-Xavier Demaison (après une résidence à l'Olympia du 19 au 29 janvier) et Ary Abittan. Ce dernier investira, lui, la Cigale de Paris fin février avant de partir sur les routes. Durant l'émission, Nikos Aliagas lui offre un moment privilégié avec la grande Line Renaud.

De scène, il sera question avec Claire Keim et Guillaume de Tonquédec, qui présenteront La Garçonnière, pièce adaptée du classique de Billy Wilder (1960) et jouée au Théâtre de Paris, mais aussi avec Michèle Bernier, qui reprend le rôle culte, créé par Jacqueline Mailland, tenu aussi un temps par Line Renaud, dans Folle Amanda. Dans cette pièce fameuse du théâtre de boulevard, signée Pierre Barillet et de Jean-Pierre Grédy, Michèle incarne une ancienne chanteuse de music-hall qui tient absolument à publier ses mémoires, ce qui inquiète son ministre d'ex-époux, lequel tente de l'en dissuader. Cette nouvelle version, présentée également au Théâtre de Paris, réunit notamment Arielle Dombasle et Patrick Braoudé.

Enfin, Nikos Aliagas recevra Sarah-Lane Roberts, Alice Raucoules et Barbara Pravi, qui incarnent les trois rôles principaux du spectacle musical Un été 44. Produit par Valéry Zeitoun et mis en scène par Anthony Souchet, Un été 44 est composé des chansons écrites par Alain Chamfort, Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier et même l'immense Charles Aznavour...

Rendez-vous samedi à 23h30 !