Ninja Warrior : Dylan, ultra musclé, impressionne après sa performance

Dylan a été l'un des candidats les plus emblématiques de Koh-Lanta : Le Combat des Héros. Depuis sa participation au jeu de survie présenté par Denis Brogniart, le jeune homme est à la recherche de toujours plus de sensations fortes. C'est cette fois-ci dans Ninja Warrior, diffusé vendredi 14 septembre 2018, qu'il a démontré toute l'étendue de ses talents physiques.

Accro à la musculation, Dylan est apparu plus musclé que jamais et a réussi à terminer le redoutable parcours en un temps record. Le candidat devait user de sa force dans ses bras mais aussi dans ses jambes pour atteindre le buzzer où l'attendaient impatiemment Christophe Beaugrand et Denis Brogniart.

Sur les réseaux sociaux, sa performance a fait un tabac. Les internautes n'ont pas hésité à le qualifier de "machine", "tueur" ou encore d'"incroyable". Et pour cause, en faisant retentir le buzzer, Dylan s'assurait une place en demi-finales. "Je suis très fier", a-t-il confié au micro des animateurs avant de remercier le public pour son soutien.

L'ancien candidat des Marseillais vs Le reste du monde partageait cette expérience avec son acolyte de Koh-Lanta, Yassin. Malheureusement pour ce dernier, il n'est pas parvenu à passer la dernière étape, celle des cubes de cristal.

Ce quatrième épisode de Ninja Warrior a rassemblé 2,99 millions de fidèles jusqu'à 23h10. La part de marché atteint 16,4% sur les individus de quatre ans et plus. Sur une semaine, l'émission perd 479.000 curieux et 2,6 points de PDA.