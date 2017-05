Noah Cyrus : Premier live de la soeur de Miley et réactions mitigées...

Noah Cyrus marche sur les traces de sa grande soeur Miley. La chanteuse de 17 ans est montée mettre le feu à la scène des MTV Movie & TV Awards le dimanche 7 mai dernier. La jeune brunette est venue interpréter son nouveau titre Stay Together au Shrine Auditorium de Los Angeles, soutenue par son père et manager Billy Ray Cyrus.

Si sa grande soeur, venue l'applaudir quelques semaines plus tôt lors des iHeartRadio Music Awards, n'était pas présente ce soir-là, Noah n'a pas démérité. Après des débuts plutôt laborieux face à un public un peu mou, la chanteuse vêtue d'un top en résille et d'un ensemble de jogging est parvenue à ambiancer la salle tout en continuant à danser et chanter en rythme, entourée de ses danseurs et danseuses.

En témoigne une vidéo de sa prestation publiée sur Twitter, Noah Cyrus a fait un carton plein ce soir-là, à tel point que plusieurs spectateurs sont venus l'applaudir jusque devant la scène tandis que d'autres ont eu le privilège de monter la rejoindre.

Chez les internautes en revanche, la jeune femme fait nettement moins l'unanimité. Nombreux sont les utilisateurs du réseau social à l'oiseau bleu à avoir dézingué sa première prestation live, la qualifiant de "gênante" voire "catastrophique" et clairement inspirée de sa grande soeur.

Un succès mitigé qui n'augure rien de bon pour son album à venir. Rappelons que Stay Together fait suite à Make Me (Cry), qui devraient tout deux figurer dans son opus NC-17, dont la sortie est prévue dans le courant de cet été. Espérons que Noah Cyrus parvienne à redresser la barre d'ici-là.