Noémie Lvovsky fait coup double face à Isabelle Giordano

Isabelle Giordano (directrice générale d'UniFrance) et Serge Toubiana (président d'UniFrance) ont remis les prix de la 9e édition de MyFrenchFilmFestival le 19 février 2019 à Paris, jour de la clôture de cette manifestation qui promeut le cinéma francophone. Avec 10 millions de vues sur internet, le festival enregistre son deuxième meilleur résultat depuis sa création, notamment au Brésil, au Mexique, en Pologne, en Argentine et en Russie.

Le jury des cinéastes, composé de Houda Benyamina, Coralie Fargeat, Mikhaël Hers, Kim Nguyen et Jaco Van Dormael, a récompensé le film Diane a les épaules de Fabien Gorgeart, avec Clothile Hesme. Ce long métrage est sorti en France le 15 novembre 2017. Le prix de la Presse internationale a été décerné à Chien bleu, de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh ainsi qu'à Demain et tous les autres jours. Ce long métrage de Noémie Lvovsky – présente ce mardi au MyFrenchFilmFestival – a également remporté le prix Lacoste du public (avec plus de 50 000 votes). La Collection d'Emmanuel Blanchard a aussi reçu ce prix du Public. Ces trois films primés seront diffusés à bord des avions Air France pour une durée de six mois, à partir de l'été prochain.