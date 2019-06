North West fête ses 6 ans : maquillage et look chargé pour son anniversaire

Happy Birthday North !

Toute la famille Kardashian a souhaité un très joyeux anniversaire à North. Sa maman Kim Kardashian a publié un cliché de sa fille adorée : "Joyeux anniversaire ma douce fille! Les 6 dernières années ont été les meilleures de ma vie à t'élever et à te voir grandir. Maman t'aime pour toujours et au-delà!" Le papa Kanye West a aussi posté deux photos de sa fille en lui souhaitant un "Joyeux anniversaire" dans ses stories Instagram.

Klhoe Kardashian a quant à elle publié sur son compte une visite de la propriété entièrement décorée sur le thème des sucreries. La grand mère Kris Jenner a publié une photo de sa petite fille en écrivant : "Joyeux anniversaire à mon petit ange Northie !!!! Quelle lumière brillante tu es et quelle bénédiction pour notre famille !! (...) Je t'aime tellement, ma North, et c'est un plaisir et un privilège d'être ta grand-mère. je t'aime." Rob Kardashian a également publié une photo de sa nièce en lui souhaitant un très joyeux anniversaire.