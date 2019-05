Kim Kardashian : North et sa cousine Penelope à croquer pour la messe de Kanye

Depuis quelques mois désormais, Kanye West organise des messes en plein air le dimanche. Invités triés sur le volet, chants, danses et prières : ses sunday service remportent un franc succès. À tel point qu'il avait animé la traditionnelle messe de Pâques lors du festival Coachella, en avril dernier. L'artiste de 41 ans a réitéré l'expérience, dimanche 26 mai 2019. Sur des photos, on voit Kim Kardashian en train de se rendre à la messe de son époux, Saint dans les bras. Aucun signe de Psalm, qui a vu le jour le 9 mai 2019, mais North était bien présente, puisqu'elle fait partie des nouvelles recrues de la chorale de son papa.

À 5 ans, l'adorable North (qui est déjà fan de mode) n'était pas la seule à être recrutée par Kanye West. Elle était accompagnée de sa cousine, Penelope Disick (6 ans), et de son petit frère, Saint (3 ans). Les enfants étaient tous vêtus de blanc cassé avec des chaussures grises qui semblent être des Yeezy. Ce dimanche, la chorale a repris le tube de Sinéad O'Connor, Nothing Compares 2 U. Penelope est la fille de Kourtney Kardashian et de Scott Disick. Dimanche, elle est également apparue avec son fils Mason (9 ans) et Reign (4 ans). L'aînée des Kardashian est apparue très apprêtée, en talons et long manteau de cuir noir.

Rien à voir avec la tenue très casual de Khloe Kardashian, qui portait un simple un jean, un sweat blanc et des sneakers. Kim Kardashian est apparue en noir, des pieds à la tête, dans une robe moulante très simple et avec des baskets noires.

Ce week-end, Kim Kardashian et Kanye West fêtaient leurs cinq ans de mariage. Pour marquer le coup, ils sont allés dîner dans le prestigieux restaurant Giorgio Baldi à Los Angeles, et le rappeur de 41 ans a surpris son épouse avec des tickets pour aller voir... Céline Dion ! Un week-end très prolifique puisque Kim a sorti une collection limitée spéciale mariage pour sa marque KKW Beauty, évidemment sold out en quelques heures...