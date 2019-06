Kim Kardashian : Première photo de son bébé, Psalm West

Avant la naissance de Psalm ("psaume" en anglais), Kim disait être "terrifiée" à l'idée de devenir maman d'un quatrième enfant, un sentiment exprimé lors de sa baby shower sur le thème de la méditation et des produits dérivés du cannabis... La star de télé-réalité a été surprise de découvrir que son fils était le plus calme et le plus détendu de ses quatre enfants.

Le petit garçon a pu faire la connaissance de ses frère et soeurs, North, Saint et Chicago (5 ans, 3 ans et 1 an). Il a également six cousins : Mason, Penelope, Reign Disick (9 ans, 6 ans et 4 ans, les enfants de Kourtney Kardashian et Scott Disick), Stormi Webster (1 an, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott), True Thompson (1 an, la fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson) et Dream (1 an, la fille de Rob Kardashian et Blac Chyna).