Noura (L'amour est dans le pré 2017) en contact avec Sébastien ? Elle répond

Lors du dernier épisode de L'amour est dans le pré , diffusé lundi 31 juillet 2017 sur M6, Noura (28 ans) a quitté la ferme de Sébastien, qui est alors resté seul avec son "coup de coeur" Émilie (30 ans). Dans les colonnes de Télé Star, Noura s'est exprimée à propos de son aventure dans le programme de dating.

Ainsi, cette vendeuse en prêt-à-porter a confié ne rien regretter de cette expérience, "même si elle fut de courte durée". Plus encore, la jolie brune a répondu à la question de savoir si elle avait des nouvelles de l'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans : "Non, je ne suis plus en contact avec Sébastien."

Enfin, Noura a tenu à remercier les internautes pour leurs nombreux messages de soutien et d'encouragements sur les réseaux sociaux. "J'ai lu certains commentaires et beaucoup m'ont touchée. Je remercie ces personnes pour leur gentillesse", a-t-elle alors déclaré.

Pour rappel, lors des séjours à la ferme, Sébastien et Émilie se sont beaucoup rapprochés. Et, après avoir échangé un baiser, la jeune femme avait posé un ultimatum à son amant, qui devait choisir entre elle et Noura. Sébastien a écouté son coeur en choisissant Émilie. Mais les deux amoureux sont-ils encore ensemble ? Pour le découvrir, rendez-vous tous les lundis dès 21h sur M6.