Nouvelle Star : Le projet fou d'un finaliste !

En 2016, Manu, Patrick et Mia étaient en finale de Nouvelle Star (sur D8 puis désormais sur M6). Et si c'est finalement Patrick qui est ressorti grand gagnant du concours de chant, Manu Galure a de son côté poursuivi ses rêves. Le chanteur a monté sa propre structure de production afin de lancer sa carrière. Mais il ne s'est pas arrêté là : le finaliste de l'émission de M6 entame depuis le 22 septembre dernier un tour de France à pieds et en chanson !

Comme il le partage via ses comptes Facebook et Instagram, Manu Galure sillonne le pays. Il a ainsi prévu de parcourir de nombreux kilomètres, de traverser le maximum de départements et de jouer plus de 300 dates, et ce jusqu'en décembre 2019. Il terminera ainsi à Toulouse, après un passage par Paris en juin 2018.

Le but de ce projet ? "Jouer dans des lieux petits ou insolites, pour attirer les regards", confie-t-il à nos confrères d'Aujourd'hui en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Manu Galure va tenir sa promesse puisqu'il se produira chez l'habitant, dans des cafés, un hôpital psychiatrique, une usine, des centres culturels, des églises, un lycée et même une prison. Une tournée atypique !