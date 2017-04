Novak Djokovic : Enceinte, sa belle Jelena affiche ses jolies rondeurs

Pas besoin de mots en guise de confirmation, les nouvelles photos de Jelena Djokovic parlent pour elle. Présente hier (mardi 18 avril) à Monte-Carlo pour l'entrée en lice de son mari Novak Djokovic dans le Masters 100, qui lance la saison de terre battue, la charmante blonde a dévoilé pour la toute première fois ses rondeurs de femme enceinte, sans pour autant voler la vedette à son homme. Opposé au Français Gilles Simon dont il a eu bien du mal à se défaire avant de le battre finalement en trois sets (6-3, 3-6, 7-5), le tennisman serbe de 29 ans a pu compter sur le soutien de sa femme. À ses côtés à l'entraînement, créant parfois des scènes de ménage qui font bien rire la Toile, Jelena Djokovic n'avait d'yeux que pour son champion, papa de son futur enfant.

Alors que sa grossesse a été révélée en février dernier par le tabloïd serbe Blic, la jolie blonde ne s'est jamais exprimée sur le sujet, pas plus que Novak Djokovic. Le ventre rond affiché dans les tribunes du prestigieux court Rainier III ne laisse plus de place au doute, le couple agrandira bien sa famille à l'été prochain.

Vêtue d'une robe ample, la tête coiffée d'un chapeau et le regard caché derrière des lunettes de soleil, Jelena Djokovic est apparue radieuse. Aux aguets pour suivre les échanges de son mari face à Gilles Simon, la future maman a exprimé tout son amour et son immense fierté sur les réseaux sociaux. Publiant des photos décorées de coeurs sur sa story Instagram, la jolie blonde de 30 ans a partagé une vidéo du point final synonyme de soulagement. Novak Djokovic avait été éliminé dès le deuxième tour l'année passée et connaît une saison en demi-teinte. Blessé au coude, l'ex-numéro un mondial avait été contraint d'annuler sa participation aux Masters 1000 de Miami remportés par son rival suisse Roger Federer.