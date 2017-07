Novak Djokovic et les rumeurs sur son couple : Il pose... avec sa femme

Alors que John McEnroe avait laissé sous-entendre que si Novak Djokovic affichait de moins bonnes performances sur les courts de tennis ces derniers temps c'était en raison de ses problèmes de couple, le tennisman a tenu à répondre en posant, complice, avec sa femme.

Lundi 10 juillet 2017, Novak Djokovic a posté sur son compte Instagram une jolie photo de lui et de son épouse, la charmante Jelena. "Joyeux anniversaire de mariage mon âme soeur ! Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie et l'amour que je partage avec toi me rappelle que c'est ce qui me nourrit et me donne de la force dans la vie. Merci d'être une mère dévouée et aimante, un soutien sans faille et un point de repère pour nous tous, proches de toi. Je t'aime de tout mon coeur et mon âme", a-t-il commenté.

Novak Djokovic et Jelena fêtaient leurs noces de froment pour trois années de mariage. Les amoureux sont déjà parents de Stefan (2 ans) et s'apprêtent à accueillir prochainement un deuxième enfant.

Le joueur serbe de 30 ans, victorieux cette saison à Doha et Eastbourne, s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. De quoi faire taire son illustre confrère quant à ses performances sportives...

Thomas Montet