Obsèques de Chester Bennington : Sa femme, ses 6 enfants et Linkin Park réunis

Dix jours après son suicide, les obsèques de Chester Bennington se sont déroulées en toute intimité près de sa maison de Palos Verdes, où son corps sans vie avait été retrouvé le 20 juillet dernier. Pour ces funérailles, Talinda Ann Bennington et la famille du rockeur avaient choisi de ne pas opter pour une cérémonie officielle, au beau milieu d'un cimetière avec un parterre de stars – comme pour son ami Chris Cornell. À la place, les obsèques se sont déroulés au South Coast Botanic Garden, un adorable parc botanique de Palos Verdes notamment reconnu pour ses variétés de plantes et ses décors taillés pour des photos de mariage idylliques. Loin donc des célébrations mortuaires...

Une centaine de personnes, incluant des amis du chanteur et des artistes qui ont joué ou tourné avec Linkin Park, s'y est donnée rendez-vous. Une scène centrale avec un pupitre noir avait été installée, avec à sa droite une autre petit scène où se trouvaient des instruments de musique. À gauche, une sublime harpe trônait sous le regard du public. Derrière les chaises, plusieurs tables ainsi qu'un bar avaient été mis en place. Comme l'a indiqué Austin Carlile, ami de Chester et ex-chanteur du groupe Of Mice and Men (un célèbre groupe de heavy metal), "l'office d'aujourd'hui fut beau". "Merci Linkin Park. Merci Chester. Pour tout", a commenté l'ancien chanteur reconverti en coach de baseball en Floride.