Chester Bennington : Sa femme Talinda en deuil, soutenue par ses filles

Silencieuse depuis la mort de son mari Chester Bennington, Talinda Ann Bentley tente de surmonter l'horrible deuil. Épouse du rockeur et leader de Linkin Park, la jeune femme – qui fut jadis modèle pour Playboy notamment – est aussi la mère de trois des six enfants de Chester. Marié depuis 2006, le couple filait le parfait amour jusqu'au 20 juillet 2017, lorsqu'au petit matin, le corps sans vie du musicien et chanteur a été retrouvé à leur domicile de Palos Verdes Estates (Los Angeles).

Dans la foulée, Talinda se faisait pirater son compte Twitter, sur lequel étaient postés d'odieux messages insultants à son encontre, mais aussi à l'encontre de Chester Bennington. Depuis, le coroner en charge de ce suicide ainsi que le groupe Linkin Park se sont exprimés sur la disparition de Chester. Mais pas Talinda. Pourtant, elle a bien été aperçue en public, et pas plus tard que le lendemain de la terrible nouvelle.

Sur des photos prises le 21 juillet, Talinda apparaît visiblement effondrée, portant des lunettes de soleil pour cacher des yeux vraisemblablement rougis. Les traits marqués, la jeune veuve fait face avec dignité, et c'est avec ses deux filles, ainsi que d'autres proches, que l'ex-mannequin a été aperçu dans un centre commercial proche de son domicile. On l'a notamment vue serrer dans ses bras une fillette d'une dizaine d'années et tenir la main à l'une des jumelles.

Talinda Bennington est la mère de Tyler Lee (11 ans) ainsi que Lila et Lilly (6 ans), qu'elle a eues avec le frontman de Linkin Park. Ce dernier est également le père de trois enfants plus âgés, Jaime (21 ans), qu'il a eu avec Elka Brand, Isaiah, qu'il a adopté en 2006, et Draven Sebastian (15 ans), fruit de son premier mariage avec Samantha Marie Olit.

Dans les jours prochains, Talinda Ann devrait enterrer l'homme de sa vie, entourée de sa famille et des amis du chanteur. Selon TMZ, la cérémonie sera très privée et Chester ne devrait pas reposer à côté de son ami Chris Cornell au Hollywood Forever Cemetery, car l'endroit est trop public.