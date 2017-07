Chester Bennington : Un achat à 2,5 millions de dollars avant son suicide

Cinq jours après la mort brutale de Chester Bennington, chanteur de Linkin Park dont le suicide par pendaison a été confirmé au cours du week-end par l'institut médico-légal du comté de Los Angeles, de nouvelles révélations sont apportées par le site TMZ, jetant un peu plus d'ombre encore sur son geste inexpliqué.

On apprend ainsi que le chanteur de 41 ans avait acheté quelques semaines seulement avant son suicide la maison dans laquelle il a été retrouvé mort. Acquise en juin dernier pour 2,5 millions de dollars, la propriété est située dans la commune de Palos Verdes Estates (sud-ouest de Los Angeles) et est absolument idéale pour une vie de famille (voisinage sécurisé et "excellent système scolaire public", soulignent nos confrères).

C'est donc là que le leader de Linkin Park s'était récemment installé avec sa femme Talinda (qu'il avait épousée en 2005) et leurs trois enfants, Tyler (11 ans) et les jumelles Lily et Lila (6 ans). L'artiste américain, auquel ses partenaires au sein du célèbre groupe ont rendu hommage dans une bouleversante lettre évoquant les démons intérieurs du défunt, était également père de trois autres enfants : Draven (15 ans, dont la mère est la première épouse du chanteur, Samantha Marie Olit), et Isaiah (19 ans) et Jaime (21 ans), nés de sa relation avec Elka Brand.

L'incompréhension des proches

Toujours selon TMZ, l'achat de la maison familiale de Palos Verdes Estates semble en tout cas être en accord avec ce que disaient les autres membres du groupe Linkin Park, à savoir que leur collègue et ami semblait être heureux et faisait des plans pour le futur. "Acheter l'endroit parfait pour sa famille et s'y ôter ensuite la vie un mois plus tard n'a aucun sens", lit-on. Plus précisément, Chester Bennington avait conclu l'accord final de cet achat huit jours après la mort de son ami Chris Cornell, dont le suicide l'a beaucoup affecté. "Ce qui laisse penser aux amis proches de Chester que sa décision de se suicider a été soudaine et nourrie par le chagrin", a-t-on conclu.

Une chose est sûre, les hommages continuent de se bousculer pour honorer la mémoire de Chester Bennington. Présent sur la scène du Lollapalooza Paris le week-end dernier, le groupe Imagine Dragons a dédié l'émouvant Demons au regretté artiste disparu deux jours plus tard. Au micro, le chanteur Dan Reynolds a rappelé que Chester Bennington avait été une grande source d'inspiration pour sa musique. Très ému, il avait également évoqué la mort du frontman de Linkin Park dans un entretien accordé à RTL2 avant sa montée sur scène. "Après Chris (Cornell), c'est un mois difficile. J'ai beaucoup écouté Linkin Park dans ma jeunesse... La dépression est à prendre au sérieux, il faut demander de l'aide. J'ai moi-même été dépressif plus jeune et on m'a aidé. La vie vaut la peine d'être vécue", a-t-il déclaré.