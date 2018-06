Obsèques de Kate Spade : Son père meurt quelques heures avant la cérémonie

Le suicide de Kate Spade avait créé une onde de choc dans le milieu de la mode, où elle était très appréciée des stars, et bien au-delà. Deux semaines plus tard, en marge de ses funérailles, son père est mort à son tour.

En effet, ce jeudi 21 juin, c'était l'heure des derniers adieux dans sa ville natale de Kansas City (Missouri). Sauf que quelques heures plus tôt, le père de Kate Spade, Earl Brosnahan, s'éteignait. Une mort survenue la veille, mercredi 20 juin, à l'âge de 89 ans. "Il a eu des problèmes de santé récemment et la mort de sa fille lui a brisé le coeur. Il était à la maison et entouré de ses proches au moment de son décès", a fait savoir sa famille dans un communiqué. Marié en 1953 à Therese Mullen, il avait eu six enfants, Missy, Earl III, Ann, Reta, Katy et Eve avec celle qui était décédée en 2010. Il s'était remarié avec Sandy Palmer en 1992, qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle.

Earl Brosnahan n'aura donc pas eu l'occasion de dire au revoir une dernière fois à sa talentueuse fille. Lors de ces funérailles doublement marquées, Andy Spade, le mari de Kate, a prononcé un éloge funèbre sous les yeux de l'acteur David Spade, le beau-frère de la styliste, et de la comédienne Rachel Brosnahan, nièce de la créatrice de sacs à main.