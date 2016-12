Obsèques de Michèle Morgan : Sarah Marshall et sa famille, unies dans le chagrin

Discrète depuis l'annonce du décès de Michèle Morgan le 20 décembre, la famille de l'actrice s'est presque retrouvée au grand complet à l'occasion des obsèques de la légendaire comédienne, emportée à l'âge de 96 ans. À l'exception de Zoltan, le fils de Sarah Marshall et donc arrière-petit-fils de Michèle Morgan, tous étaient réunis ce vendredi 23 décembre en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine pour un ultime adieu.

Presque effacée et vêtue de noir, Sarah Marshall cachait sa douleur derrière de grosses lunettes teintées. La jeune femme était profondément attachée à Michèle Morgan, sa "Mimi" comme elle l'appelait, une femme qu'elle vénérait et dont elle s'était rapprochée après des années de scandales lorsque la jolie blonde formait un couple sulfureux avec Alexandre Anthony. Sans son fils de 13 ans Zoltan, Sarah a retrouvé sa mère Sylvie Elias, mais aussi les cinq autres enfants de Mike Marshall, son père et fils unique de Michèle Morgan. Peter-Morgan, Jessie-Lee, Samantha, William et Deborah étaient tous de la partie pour saluer la mémoire de leur grand-mère. Hélène Roussel, la soeur de Michèle Morgan, ainsi que son frère Paul étaient également parmi les membres de la famille, tout comme les arrières-petits-enfants, Nicolas, François - que l'on a vu particulièrement marqué à la sortie de l'église - ou encore Charlotte.

Leur tante, Tonie Marshall était aussi présente. L'actrice, réalisatrice et productrice n'est autre que la fille de Micheline Presle et de William Marshall. Mike, le fils de Michèle Morgan (qui est décédé en juin 2005 à Caen), était donc son demi-frère.

Après William Marshall, Michèle Morgan s'était remariée avec Henry Vidal, avant de devenir la compagne de Gérard Oury, de 1960 jusqu'à la mort du réalisateur. Pour l'avoir fréquenté pendant des années et l'avoir adoptée, Danièle Thompson (la fille du prolifique cinéaste décédé en 2006) était présente, elle qui lui avait rendu un vibrant hommage sur sa page Facebook : "J'ai rencontré Michèle pour la première fois dans un théâtre. Elle était au bras de mon père. Elle portait un manteau de renard blanc : une apparition... que je n'oublierai jamais. J'avais 16 ans. Je savais que mon père l'aimait. Je l'ai tout de suite aimée aussi. Pendant presque cinquante ans, nous avons partagé des moments de joie et parfois de peine, toujours dans la tendresse mutuelle et l'harmonie. [...] Mais plus que tout, c'était une femme 'bien'." Son fils, Christopher Thompson, était à ses côtés pour la soutenir dans cet adieu forcément émouvant pour la réalisatrice de Cézanne et moi. Il était lui-même accompagné de sa femme Géraldine Pailhas.