Obsèques de Paulette Coquatrix : Sa compagne et sa famille lui disent adieu

Les obsèques de Paulette Coquatrix ont eu lieu ce mardi 5 juin 2018 à 10h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris dans le 20e arrondissement, où fut également inhumé son illustre mari. La famille ainsi que la dernière compagne de celle qui avait commencé comme costumière de cinéma avant d'être à la tête de l'Olympia lui ont rendu un dernier hommage.

Le rendez-vous était donné au crématorium du cimetière du Père-Lachaise où reposent tant d'artistes. Paulette Coquatrix, qui est morte le 28 mai à l'âge de 102 ans, a passé sa vie entourée d'artistes. Et certains ont tenu à être présents pour lui dire adieu. C'est le cas de l'humoriste Gérald Dahan, du chanteur Hervé Vilard, de l'actrice et chanteuse Christine Delaroche mais aussi de Catherine Costa, la veuve d'Henri Salvador. À noter la présence de l'homme politique et activiste Jean-Luc Romero-Michel qui doit assister mercredi aux obsèques de son époux Christophe Michel-Romero, mort subitement le 29 mai à 31 ans.

La famille de Paulette Coquatrix était présente : notamment ses filles, Patricia, qui a assuré la direction artistique de l'Olympia jusqu'en 2002, et Hina ; sa petite-fille, Delphine, mais aussi sa dernière compagne Anne Maitre. Jean-Michel Boris, neveu de la défunte et directeur général de l'Olympia de 1979 à 2001, était également présent.

Née le 26 avril 1916 à Paris, Paulette Possicelsky est costumière. Elle travaille pour le cinéma dans les années 1950, notamment sur Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara. Elle créé également des costumes pour la scène, notamment la Comédie-Caumartin, alors dirigée par Bruno Coquatrix qui devient son époux. En 1954, il prend les rênes de l'Olympia où se succèdent des artistes mythiques comme Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Édith Piaf, Juliette Gréco, Barbara, Gilbert Bécaud, puis les yé-yé et les Beatles, etc. En 1979, Paulette et sa fille Patricia héritent de la salle qu'elles ne revendront qu'aux débuts des années 2000. Grâce à elles aussi, le nom de Coquatrix demeure comme l'un des plus grands de l'histoire du music-hall français.